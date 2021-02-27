Чернівецька область увійде до "червоної зони" 1 березня: що буде заборонено

За його словами, комісія вирішила встановити з 00:00 1 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Також на території Чернівецької області вводяться обмежувальні заходи, передбачені для цього рівня.

Відзначимо, в "червоній зоні" заборонено роботу:

кафе, барів та ресторанів. Дозволена адресна доставка;

навчальних закладів, крім дитячих садків та закладів професійної освіти;

розважальних центрів і зон відпочинку в торгових центрах.

Крім того, не дозволяється проводити масові заходи.