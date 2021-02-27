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Черновицкая область войдет в "красную зону" 1 марта: что будет запрещено

Автор: РБК-Украина

Черновицкая область официально войдет в "красную зону" адаптивного карантина с 1 марта. На ее территории вводятся максимальные ограничения.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По его словам, комиссия решила установить с 00:00 1 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Также на территории Черновицкой области вводятся ограничительные меры, предусмотренные для этого уровня.

Отметим, в "красной зоне" запрещена работа:

  • кафе, баров и ресторанов. Разрешена адресная доставка;
  • учебных заведений, кроме детских садов и учреждений специального образования;
  • развлекательных центров и зон отдыха в торговых центрах.

Кроме того, не разрешается проводить массовые мероприятия.

Напомним, местная комиссия уже ввела в Черновицкой области ограничения "красной зоны" с 27 февраля по 9 марта.

До этого сообщалось, что в Черновицкой области могут ввести карантин выходного дня.

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Новости Украины Черновицкая областьCOVID-19Карантин
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