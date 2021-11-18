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У Чернігівській та Сумській областях випав сніг

Автор: Валерія Поліщук

У четвер ввечері, 18 листопада, в Чернігівській та Сумській областях випав сніг. Це перший сніг, який випав не в Карпатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Рідна Семенівка" і ШосткаNews.

"У Семенівці сьогодні, 18 листопада, ввечері разом з невеликим дощем почав з'являтися перший сніжок. Дивлячись на температурні показники, він з часом буде танути, але все одно приємно бачити, що зима вже близько", - йдеться в повідомленні.

Фото: Перший сніг у Чернігівській області (facebook.com/r.semenovka)

Відзначимо, що за даними синоптиків, в Семенівці зараз +1 градус.

Також про сніг повідомляють у Сумській області. Зокрема, у містах Шостка та Конотоп, де зараз температура повітря становить 0 градусів.

Фото: сніг у Конотопі (facebook.com/profile.php?id=100012206598841)

Нагадаємо, 24 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах випав сніг.

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