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В Черниговской и Сумской областях выпал снег

Автор: Валерия Полищук

В четверг вечером, 18 ноября, в Черниговской и Сумской областях выпал снег. Это первый снег, который выпал не в Карпатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Родная Семеновка" и ШосткаNews.

"В Семеновке сегодня, 18 ноября, вечером вместе с небольшим дождем начал появляться первый снежок. Глядя на температурные показатели, он со временем будет таять, но все равно приятно видеть, что зима уже близко", - говорится в сообщении.

Фото: первый снег в Черниговской области (facebook.com/r.semenovka)

Отметим, что по данным синоптиков, в Семеновке сейчас +1 градус.

Также о снеге сообщают в Сумской области. В частности, в городах Шостка и Конотоп, где сейчас температура воздуха составляет 0 градусов.

Фото: снег в Конотопе (facebook.com/profile.php?id=100012206598841)

Напомним, 24 октября на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпал снег.

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Черниговская областьСнегопад