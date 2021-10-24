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У Карпатах випав сніг та похолодало до -6

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Карпати, Неділя 24 жовтня 2021 17:36
У Карпатах випав сніг та похолодало до -6 Фото: у Карпатах сніг (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні вдень на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах зафіксували температуру повітря -6 градусів. Крім того, верхів'я гори вже вкрите снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

У горах було хмарно з проясненням, а швидкість південно-західного вітру становила всього 3 метри на секунду.

Рятувальники з гірського посту опублікували фотографію з Карпат. На знімку можна побачити, що верхів'я гори Піп Іван Чорногірський вже вкрите невеликим шаром снігу.

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