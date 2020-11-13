Чернігів просить Кабмін і Раду скасувати карантин вихідного дня

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради направив звернення до Кабінету міністрів та до народних депутатів про скасування карантину вихідного дня. У виконкомі звертають увагу на збитки підприємців і населення від запровадження таких заходів.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

У додатку до рішення виконкому місцева влада підкреслює, що впровадження таких жорстких карантинних заходів відбулося без будь-якого дослідження, яким чином карантин вихідного дня вплине на динаміку поширення COVID-19. Не були проведені і консультації з міськими головами обласних центрів і з представниками бізнес-спільноти, які понесуть найбільші втрати.

Відзначається, що бюджет міста в результаті введення карантину вихідного дня у листопаді зазнає суттєвих збитків на додаток до втрачених 200 млн гривень через попередні карантинні обмеження.

"Підприємці зазнають збитків, працездатне населення залишиться без роботи і засобів для існування, а місцевий бюджет втратить значну частину надходжень", - звертає увагу виконком.

Влада Чернігова просить скасувати постанову про введення карантину вихідного дня і передати повноваження щодо встановлення карантину органам місцевого самоврядування з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Які ще міста відмовилися посилювати обмеження, докладніше читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду.