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Чернігів просить Кабмін і Раду скасувати карантин вихідного дня

Новость на русском → Чернігів, П'ятниця 13 листопада 2020 16:58
Чернігів просить Кабмін і Раду скасувати карантин вихідного дня Фото: протест проти карантину вихідного дня (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради направив звернення до Кабінету міністрів та до народних депутатів про скасування карантину вихідного дня. У виконкомі звертають увагу на збитки підприємців і населення від запровадження таких заходів.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

У додатку до рішення виконкому місцева влада підкреслює, що впровадження таких жорстких карантинних заходів відбулося без будь-якого дослідження, яким чином карантин вихідного дня вплине на динаміку поширення COVID-19. Не були проведені і консультації з міськими головами обласних центрів і з представниками бізнес-спільноти, які понесуть найбільші втрати.

Відзначається, що бюджет міста в результаті введення карантину вихідного дня у листопаді зазнає суттєвих збитків на додаток до втрачених 200 млн гривень через попередні карантинні обмеження.

"Підприємці зазнають збитків, працездатне населення залишиться без роботи і засобів для існування, а місцевий бюджет втратить значну частину надходжень", - звертає увагу виконком.

Влада Чернігова просить скасувати постанову про введення карантину вихідного дня і передати повноваження щодо встановлення карантину органам місцевого самоврядування з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Які ще міста відмовилися посилювати обмеження, докладніше читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду.

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