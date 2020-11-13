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Чернигов просит Кабмин и Раду отменить карантин выходного дня

Новина українською → Чернигов, Пятница 13 ноября 2020 16:58
Чернигов просит Кабмин и Раду отменить карантин выходного дня Фото: протест против карантина выходного дня (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Исполнительный комитет Черниговского городского совета направил обращение к Кабинету министров и к народным депутатам об отмене карантина выходного дня. В исполкоме обращают внимание на убытки предпринимателей и населения от введения таких мер.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

В приложении к решению исполкома местная власть подчеркивает, что внедрение таких жестких карантинных мер состоялось без какого-либо исследования, каким образом карантин выходного дня повлияет на динамику распространения COVID-19. Не были проведены и консультации с городскими главами областных центров и с представителями бизнес-сообщества, которые понесут наибольшие потери.

Отмечается, что бюджет города в результате введения карантина выходного дня в ноябре понесет существенные потери в дополнение к потерянным 200 млн гривен из-за предыдущих карантинных ограничений.

"Предприниматели понесут убытки, трудоспособное население останется без работы и средств для существования, а местный бюджет потеряет значительную часть поступлений", - обращает внимание исполком.

Власти Чернигова просят отменить постановление о введении карантина выходного дня и передать полномочия по установлению карантина органам местного самоуправления с учетом эпидемиологической ситуации.

Какие еще города отказались ужесточать ограничения, подробнее читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у городских глав нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства.

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