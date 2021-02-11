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Будуть вакцинувати перехворілих COVID: рекомендації Моз

Автор: Роман Тверденко

Вакцинацію осіб, які перехворіли коронавірусом, в Україні рекомендують проводити через півроку після задокументованої хвороби. Але щеплення можливе і раніше.

Про це сказано в рекомендаціях до вакцинації від коронавірусу, розміщених на сайті Міністерства охорони здоров'я.

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Сьогодні оперативний штаб МОЗ затвердив рекомендації по вакцинації осіб, що перехворіли коронавірусом, від Національної технічної групи експертів з питань имунопрофилактики (НТГЕІ).

Рекомендації передбачають вакцинацію через шість місяців після того, як було задокументоване протягом коронавірусу у людини. При цьому можлива вакцинація і раніше цього терміну за бажанням пацієнта, якщо в певній групі пріоритету є вільні дози вакцини після вакцинації тих, у кого не було задокументовано захворювання коронавірусом.

Наголошується, що ці рекомендації є тимчасовими і можуть бути переглянуті після отримання оновлених даних.

Також, згідно з цими рекомендаціями, прищеплювати від коронавіруса вагітних не рекомендується.

Нагадаємо, МОЗ планує почати вакцинацію українців від коронавіруса вже з 15 лютого, однак точна дата залежить від одного фактора.

Додамо, у Кабміні заявили, що підготовка інфраструктури для вакцинації від COVID-19 почалася вже у всіх областях України.

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