Будут ли вакцинировать переболевших COVID: рекомендации Минздрава

Сегодня оперативный штаб Минздрава утвердил рекомендации по вакцинации лиц, переболевших коронавирусом, от Национальной технической группы экспертов по вопросам имунопрофилактики (НТГЭИ).

Рекомендации предусматривают вакцинацию через шесть месяцев, после того как было задокументированное течение коронавируса у человека. При этом возможна вакцинация и раньше этого срока по желанию пациента, если в определенной группе приоритета есть свободные дозы вакцины после вакцинации тех, у кого не было задокументировано заболевание коронавирусом.

Отмечается, что эти рекомендации являются временными и могут быть пересмотрены после получения обновленных данных.

Новость дополняется...