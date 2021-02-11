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Будут ли вакцинировать переболевших COVID: рекомендации Минздрава

Автор: Роман Тверденко

Вакцинацию лиц, которые переболели коронавирусом, в Украине рекомендуют проводить спустя полгода после задокуметированной болезни. Но прививка возможна и раньше.

Об этом сказано в рекомендациях к вакцинации от коронавируса, размещенных на сайте Министерства здравоохранения.

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Сегодня оперативный штаб Минздрава утвердил рекомендации по вакцинации лиц, переболевших коронавирусом, от Национальной технической группы экспертов по вопросам имунопрофилактики (НТГЭИ).

Рекомендации предусматривают вакцинацию через шесть месяцев, после того как было задокументированное течение коронавируса у человека. При этом возможна вакцинация и раньше этого срока по желанию пациента, если в определенной группе приоритета есть свободные дозы вакцины после вакцинации тех, у кого не было задокументировано заболевание коронавирусом.

Отмечается, что эти рекомендации являются временными и могут быть пересмотрены после получения обновленных данных.

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Новости Украины вакцина от коронавируса
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