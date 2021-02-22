Як працюватимуть школи при адаптивному карантині: рекомендації МОН

З середи, 24 лютого, в Україні буде діяти "жовта зона" адаптивного карантину. Стало відомо, як мають працювати школи в цих умовах.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства освіти і науки.
Повідомляється, що з 24 лютого на всій Україні встановлюється "жовта зона" адаптивного карантину, яка передбачає заборону:
Якщо в регіоні встановлюється "червона зона", то забороняється відвідування шкіл для всіх, крім учнів 1-4 класів.
При організації дистанційного навчання школа має діяти в інтересах дитини. Такий процес передбачає регулярне взаємодія вчителів з учнями.
Також школи зобов'язані регулярно відслідковувати результати навчання.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області вже ввели "червону зону", у зв'язку з чим учні 5-11 класів продовжать дистанційне навчання.
РБК-Україна писало, як буде працювати новий адаптивний карантин.