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На початку березня: COVAX змінив дату доставки вакцини Pfizer в Україну

Автор: Андрій Козловський

Вакцина проти COVID-19 американської компанії Pfizer прибуде в Україну на початку березня. Поставки будуть здійснюватися за глобальним механізмом COVAX.

Про це заявив на прес-конференції під час форуму "Україна 30" заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"За ініціативою COVAX ми отримуємо Pfizer. Це повинно було відбутися в кінці лютого, але програма змінила дату доставки, і зараз очікуємо на початку березня", - сказав він.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що 117 тисяч доз вакцини Pfizer будуть доставлені в Україну наприкінці лютого.

Крім того, Україна завершила переговори про збільшення поставок в Україну американської вакцини NovaVax. В країну надійде 15 млн доз.

Також РБК-Україна писало, що вакцина від коронавірусу компанії AstraZeneca прибуде в Україну в найближчі дні. Перша партія COVID-вакцини вже знаходиться на прямому маршруті в Україну.

Першими вакцину від COVID отримають Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька області та Київ.

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