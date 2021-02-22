ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вакцина AstraZeneca знаходиться на прямому маршруті в Україну, - МОЗ

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 09:31
Вакцина AstraZeneca знаходиться на прямому маршруті в Україну, - МОЗ Фото: вакцина AstraZeneca (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Вакцина від коронавірусу компанії AstraZeneca прибуде в Україну найближчими днями. Перша партія COVID-вакцини вже знаходиться на прямому маршруті в Україну.

Про це під час брифінгу заявила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

За її словами, вакцинація розпочнеться в Україні згідно з затвердженим графіком - в лютому.

"З дня на день Україна очікує першу партію вакцини від коронавірусу. Препарат компанії AstraZeneca прибули за місцем призначення і прямо зараз знаходяться на прямому маршруті в Україну", - заявила Шаталова.

Нагадаємо, минулого тижня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вилетів до Індії на переговори по постачаннях COVID-вакцин для українців.

Вчора Степанов заявив, що 500 тисяч доз вакцини повинні прибути в Україну найближчими днями. Далі вони будуть розподілені між регіонами згідно з планом МОЗ.

Також РБК-Україна писало, що першими вакцину від COVID отримають Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька області та Київ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я України вакцина від коронавірусу
NEWS
ЗМІ дізналися, які санкції проти Росії може сьогодні запровадити ЄС
ЗМІ дізналися, які санкції проти Росії може сьогодні запровадити ЄС
DAILY
Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ