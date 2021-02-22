UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Будет в начале марта: COVAX изменил дату доставки вакцины Pfizer в Украину

Автор: Андрей Козловский

Вакцина против COVID-19 американской компании Pfizer прибудет в Украину в начале марта. Поставки будут осуществляться по глобальному механизму COVAX.

Об этом заявил на пресс-конференции во время форума "Украина 30" заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"По инициативе COVAX мы получаем Pfizer. Это должно было произойти в конце февраля, но программа изменила дату доставки, и ожидаем сейчас в начале марта", - сказал он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что 117 тысяч доз вакцины Pfizer будут доставлены в Украину в конце февраля.

Кроме того, Украина завершила переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax. В страну поступит 15 млн доз.

Также РБК-Украина писало, что вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прибудет в Украину в ближайшие дни. Первая партия COVID-вакцины уже находится на прямом маршруте в Украину.

Первыми вакцину от COVID получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Вакцина
Читайте также
Украина получит 15 млн доз вакцины NovaVax. Поставки могут начаться с июля
В Швейцарии не исключают отмену закупки вакцины AstraZeneca
Прогноз погоды