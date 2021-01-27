Буде два складних дня: українців закликали не сідати за кермо через негоду

В Україні у найближчі два дні очікується складна ситуація на дорогах через негоду. Водіїв закликали не сідати за кермо без необхідності.

Про це розповів на брифінгу глава Укравтодору Олександр Кубраков.

Зазначено, що зараз техніка дорожніх служб працює, перш за все, в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

"Найближчі два дні будуть дуже складними для всіх. Для дорожніх служб, для водіїв, для рятувальних служб, поліції. Зараз ось дві доби краще зайвий раз не виїжджати", - заявив Кубраков.

Раніше повідомлялося, що в Одеській і Миколаївській областях оголошений червоний рівень небезпеки через різьке похолодання. Синоптики попереджають про сильну заметіль і інтенсивний снігопад.

До завтрашнього вечора в Одеській, Миколаївській областях надзвичайний сніг (до 40 см снігу), посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (III рівень небезпеки, червоний).

Нагадаємо, синоптики попередили про погіршення погоди в Києві.