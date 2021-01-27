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Будет два сложных дня: украинцев призвали не садиться за руль из-за непогоды

Автор: Роман Тверденко

В Украине в ближайшие два дня ожидается сложная ситуация на дорогах из-за непогоды. Водителей призвали не садиться за руль без необходимости.

Об этом рассказал на брифинге глава Укравтодора Александр Кубраков.

Отмечено, что сейчас техника дорожных служб работает, прежде всего, в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

"Ближайшие два дня будут очень сложными для всех. Для дорожных служб, для водителей, для спасательных служб, полиции. Сейчас вот двое суток лучше лишний раз не выезжать", - заявил Кубраков.

Ранее сообщалось, что в Одесской и Николаевской областях объявлен красный уровень опасности из-за резкого похолодания. Синоптики предупреждают о сильной метеле и интенсивном снегопаде.

До завтрашнего вечера в Одесской, Николаевской областях чрезвычайный снег (до 40 см снега), усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега (III уровень опасности, красный).

Напомним, также синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве.

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