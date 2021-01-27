Нове похолодання накрило Україну: оголошено червоний рівень небезпеки
В Одеській та Миколаївській областях оголошено червоний рівень небезпеки через різке похолодання. Синоптики попереджають про сильну хуртовину та інтенсивний снігопад.
Про це повідомляє УкрГідрометцентр.
До завтрішнього вечора в Одеській, Миколаївській областях надзвичайний сніг (до 40 снігу см), посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (ІІІ рівень небезпечності, червоний).
В Кіровоградській області зараз сильний мокрий сніг (до 30 см снігу), налипання мокрого снігу (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
В Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях значний мокрий сніг (до 15 см снігу), налипання мокрого снігу (І рівень небезпечності, жовтий); на дорогах ожеледиця.
Погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту, відключення енергопостачання населених пунктів.
Нагадаємо, синоптики попередили про погіршення погоди у Києві.
Також РБК-Україна писало, що Одесу вже засипало снігом, там ускладнено роботу транспорту.