Бойовики шість разів відкривали вогонь на Донбасі

Минулої доби, 22 листопада, на Донбасі було зафіксовано шість фактів порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Так, в передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а неподалік Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомета. В районах населених пунктів Шуми та Водяне ворог застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій українських військ, використовуючи міни ПОМ-2.

Від початку поточної доби, 23 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігалася тиша, порушень домовленостей у районі проведення операції не виявлено.

Упродовж минулої доби бойовики один раз порушили домовленості про перемир'я, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Унаслідок обстрілу бойових втрат і поранень серед українських військових не було.

Раніше повідомлялося, що з початку перемир'я на Донбасі 27 липня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала загалом 2 492 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.