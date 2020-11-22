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ОБСЄ зафіксувала майже 2,5 тисяч порушень на Донбасі з початку перемир'я

Новость на русском → Неділя 22 листопада 2020 01:34
ОБСЄ зафіксувала майже 2,5 тисяч порушень на Донбасі з початку перемир'я Фото: СММ ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

З початку перемир'я на Донбасі 27 липня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала в загальній складності 2 492 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях. Серед них - 988 вибухів, а також 1 369 черг і пострілів.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Зокрема, за останню добу в Донецькій області СММ зафіксувала 32 порушення режиму припинення вогню. З них приблизно 90% сталися в південному напрямку від Донецької фільтрувальної станції.

Крім того, в Луганській області спостерігачі зафіксували 2 порушення режиму припинення вогню поблизу Золотого.

Нагадаємо, у четвер, 19 листопада, бойовики обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки, поранений військовий.

Раніше 16 листопада в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув український десантник.

РБК-Україна писало, що стали відомі нові деталі мирного плану для Донбасу, запропонованого Україною в ТКГ.

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