ОБСЄ зафіксувала майже 2,5 тисяч порушень на Донбасі з початку перемир'я

З початку перемир'я на Донбасі 27 липня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала в загальній складності 2 492 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях. Серед них - 988 вибухів, а також 1 369 черг і пострілів.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Зокрема, за останню добу в Донецькій області СММ зафіксувала 32 порушення режиму припинення вогню. З них приблизно 90% сталися в південному напрямку від Донецької фільтрувальної станції.

Крім того, в Луганській області спостерігачі зафіксували 2 порушення режиму припинення вогню поблизу Золотого.

Нагадаємо, у четвер, 19 листопада, бойовики обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки, поранений військовий.

Раніше 16 листопада в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув український десантник.

РБК-Україна писало, що стали відомі нові деталі мирного плану для Донбасу, запропонованого Україною в ТКГ.