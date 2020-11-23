Боевики шесть раз открывали огонь на Донбассе

За прошедшие сутки, 22 ноября, на Донбассе было зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Так, в пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Новолуганского - со станкового противотанкового гранатомета. В районах населенных пунктов Шумы и Водяное враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций украинских войск, используя мины ПОМ-2.

С начала текущих суток, 23 ноября, вдоль линии разграничения наблюдалась тишина, нарушений договоренностей в районе проведения операции не выявлено.

За прошедшие сутки боевики один раз нарушили договоренности о перемирии, вступившие в действие 27 июля 2020 года. В результате обстрела боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.

Ранее сообщалось, что с начала перемирия в Донбассе 27 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в целом 2492 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.