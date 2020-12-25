Бойовики чотири рази порушили перемир'я на Донбасі, військові стріляли у відповідь

У п'ятницю, 25 грудня, бойовики чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі. Жертв і постраждалих серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресс-служба Операції об'єднаних сил.

Біля Водяного на Приазов'ї проросійські бойовики чотири рази відкривали вогонь з мінометів калібрів 120 і 82 міліметри, вистріливши 12 і 8 разів відповідно. Також вони стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Військові відкривали вогонь у відповідь на обстріл. Серед особового складу немає бойових втрат.

Раніше повідомлялося, що в четвер проросійські бойовики на Донбасі п'ять разів порушували режим припинення вогню.

Нагадаємо, після поранення військового біля Шумів українська сторона направила ноту в Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ. Обстріл стався близько 16 години дня в четвер.