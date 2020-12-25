Боевики четыре раза нарушили перемирие на Донбассе, военные стреляли в ответ

В пятницу, 25 декабря, боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Жертв и пострадавших среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Возле Водяного на Приазовье пророссийские боевики четыре раза открывали огонь из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, выстрелив 12 и 8 раз соответственно. Также они стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелецкого оружия.

Военные открывали огонь в ответ на обстрелы. Среди личного состава нет боевых потерь.

Ранее сообщалось, что в четверг пророссийские боевики на Донбассе пять раз нарушали режим прекращения огня.

Напомним, после ранения военного возле Шумов украинская сторона направила ноту в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Обстрел произошел около 16 часов дня в четверг.