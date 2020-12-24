Бойовики поранили українського військового біля Шумів, в ОБСЄ направили ноту

Проросійські бойовики на Донбасі сьогодні, 24 грудня, поранили українського військового поблизу Шумів. Стан пораненого воїна стабільний, йому надали медичну допомогу.

Про це повідомила українська делегація в Тристоронній контактній групі у своєму Telegram-каналі.

Обстріл, в результаті якого постраждав військовий, стався близько 16:00. Українська сторона Спільного центру з контролю та координації вже відреагувала на інцидент.

"Введено режим "тиші", висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ", - зазначили в українській делегації.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовий. Подія сталася в районі населеного пункту Красногорівка, обставини зараз з'ясовують.

Додамо, вчора російсько-окупаційні сили обстрілювали українських військових поблизу Талаківки, Авдіївки та Водяного. Бойовики застосовували гранатомети.