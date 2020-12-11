Бізнес зможе отримати 8000 гривень через "Дію" з 14 по 21 грудня

Український бізнес і наймані працівники зможуть отримати обіцяні 8000 гривень через додаток "Дія"з 14 по 21 грудня. Одноразова допомога буде виплачуватися ФОПам і найманим працівникам.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства цифровий трансформації.
Повідомляється, що сьогодні запускається бета-тестування цієї послуги в додатку "Дія".
"Вже в понеділок, 14 грудня, оновлення з можливістю отримання допомоги буде доступно для всіх користувачів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, оформити допомогу можна буде на єдиному порталі державних послуг "Дія".
Щоб оформити її через додаток, треба зайти у розділ "Послуги" і заповнити заяву. Гроші будуть зараховані на особистий гривневий рахунок до 31 грудня 2020 року. Для цього потрібно вказати IBAN свого особистого гривневого рахунку.
Допомогу можуть отримати наймані працівники за кількох умов:
Умови для ФОП:
Нагадаємо, раніше набули чинності зміни до державного бюджету на 2020 рік, які спрямовані на підтримку бізнесу на час карантину.
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що виплати бізнесу планується провести до кінця 2020 року.