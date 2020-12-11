Бизнес сможет получить 8000 гривен через "Дію" c 14 по 21 декабря

Украинский бизнес и наемные работники смогут получить обещанные 8000 гривен через приложение "Дія"c 14 по 21 декабря. Единоразовая помощь будет выплачиваться ФОПам и наемным работникам.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства цифровой трансформации.

Сообщается, что сегодня запускается бета-тестирование этой услуги в приложении "Дія".

"Уже в понедельник, 14 декабря, обновление с возможностью получения помощи будет доступно для всех пользователей", - говорится в сообщении.

Кроме того, оформить помощь можно будет на едином портале государственных услуг "Дія".

Чтобы оформить ее через приложение, нужно зайти раздел "Услуги" и заполнить заявление. Деньги будут зачислены на личный гривневый счет до 31 декабря 2020 года. Для этого нужно указать IBAN своего личного гривневого счета.

Помощь могут получить наемные работники при нескольких условиях:

основной КВЭД относится к тем, которые пострадали от карантина;

организация насчитала ЕСВ за третий квартал 2020 года;

средняя заработная плата наемного работника не превышает 30 000 гривен в месяц за третий квартал;

наемный работник не работает по совместительству в организации.

Условия для ФОП:

на 31.10.2020 основной КВЭД относится к тем, которые пострадали от карантина;

осуществляет деятельность более 3 месяцев;

уплатил ЕСВ не менее, чем за три месяца в 2020 году;

если человек не является ФОПом и наемным работником одновременно.

Напомним, ранее вступили в силу изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые направлены на поддержку бизнеса на время карантина.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что выплаты бизнесу планируется провести до конца 2020 года.