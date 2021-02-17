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Безвізових поїздок для українців не буде ще кілька місяців, - посол Німеччини

Автор: РБК-Україна

Українці ще кілька місяців не зможуть подорожувати в країни Євросоюзу щодо безвізового режиму. Але вакцинація від COVID повинна прискорити відкриття кордонів.

Про це на онлайн-зустрічі заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"Ми всі дуже залежимо від пандемії... те, що я знаю, мої колегії в Німеччині працюють над тим, щоб українські заробітчани могли приїхати на ферми збирати фрукти і полуницю... Зараз нам потрібно знайти іншу легальну базу", - зазначила Фельдгузен.

За її словами, посольство Німеччини вже чотири рази заповнювало анкету про коронавірус в Україні, і остання свідчила про те, що тут ситуація краща, ніж у Німеччині. І для цього оцінюють не тільки два останні тижні.

"Я боюся, що це (обмеження на поїздки, - ред.) буде ще кілька місяців, але початок вакцинації буде допомагати", - додала Фельдгузен.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення повної мобільності і безвізу стане серйозним викликом для України після пандемії COVID.

При цьому віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина впевнена, що вакцина від COVID стане новим безвізом.

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