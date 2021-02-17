Безвізових поїздок для українців не буде ще кілька місяців, - посол Німеччини

"Ми всі дуже залежимо від пандемії... те, що я знаю, мої колегії в Німеччині працюють над тим, щоб українські заробітчани могли приїхати на ферми збирати фрукти і полуницю... Зараз нам потрібно знайти іншу легальну базу", - зазначила Фельдгузен.

За її словами, посольство Німеччини вже чотири рази заповнювало анкету про коронавірус в Україні, і остання свідчила про те, що тут ситуація краща, ніж у Німеччині. І для цього оцінюють не тільки два останні тижні.

"Я боюся, що це (обмеження на поїздки, - ред.) буде ще кілька місяців, але початок вакцинації буде допомагати", - додала Фельдгузен.