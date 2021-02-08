ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Відновлення повної мобільності і безвізу стане серйозним викликом, - Кулеба

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 12:19
Відновлення повної мобільності і безвізу стане серйозним викликом, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про два тести, які має пройти світ під час пандемії коронавірусу. Один з них - це відновлення повноцінної мобільності.

Про це він сказав у ході всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

За його словами, перший тест - це доступ до вакцини, його зараз переживають.

"Тут я хочу подякувати всім друзям України у світі, які співпрацють з нами в питанні постачання вакцини...і зараз ми вже бачимо як доводиться дипломатам майстерно балансувати війну за вакцини з необхідністю допомагати найближчому партнеру", - заявив він.

Кулеба назвав другий тест - відновлення мобільності у світі, в тому числі і повноцінне функціонування безвізу між Україною та ЄС.

"Наскільки мобільність відновиться під час контрольованої пандемії і після її згасання, чи не будуть вигадані штучні обмеження для контролю над пересуванням, чи не будуть запроваджені додаткові складнощі та процедури, де проляже та межа між розумними процедурами для захисту здоров'я громадян і процедурами, які суттєво обмежують мобільність - це буде тест для людства на його єдність", - заявив він.

РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає коронавірус єдиною проблемою українського безвізу. Зараз пандемія стосується всіх країн.

Раніше Кулеба говорив, що пандемія коронавірусу не зруйнує безвізовий режим між Україною і країнами Європейського союзу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Дмитро Кулеба пандемия
NEWS
У Путіна назвали Україну частиною "російського світу"
У Путіна назвали Україну частиною "російського світу"
DAILY
Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію
Уляна Безпалько, Сергій Щербина Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію