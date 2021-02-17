UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Безвизовых поездок для украинцев не будет еще несколько месяцев, - посол Германии

Автор: РБК-Украина

Украинцы еще несколько месяцев не смогут путешествовать в страны Евросоюза по безвизовому режиму. Но вакцинация от COVID должна ускорить открытие границ.

Об этом в ходе онлайн-встречи заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Мы все очень зависим от пандемии… то, что я знаю, мои коллегии в Германии работают над тем, чтобы украинские заробитчане могли приехать на фермы собирать фрукты и клубнику… Сейчас нам нужно найти другую легальную базу", - отметила Фельдгузен.

По ее словам, посольство Германии уже четыре раза заполняло анкету о коронавирусе в Украине, и последняя свидетельствовала о том, что здесь ситуация лучше, чем в Германии. И для этого оценивают не только две последние недели.

"Я боюсь, что это (ограничения на поездки, - ред.) будет еще несколько месяцев, но начало вакцинации будет помогать", - добавила Фельдгузен.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что восстановление полной мобильности и безвиза станет серьезным вызовом для Украины после пандемии COVID.

При этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что вакцина от COVID станет новым безвизом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БезвизCOVID-19пандемия
Читайте также
Вспышка коронавируса и красная зона: что происходит в Ивано-Франковске
Прогноз погоды