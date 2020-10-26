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У Білорусі вчора затримали понад 500 учасників протесту

Автор: Игорь Литвиненко

У Білорусі у ході вчорашніх протестів силовики затримали 523 демонстрантів. Всього в країні зафіксували 19 протестних акцій.

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Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

Акції протесту пройшли у всіх обласних центрах. При цьому силовики повідомили про поодинокі випадки радикальних дій з боку протестуючих. Так, в Мінську підпалили автомобільні покришки, а в Гомелі підпалили кіоски.

Також в Гродно і Ліді силовики застосували проти демонстрантів сльозогінний газ.

"Всього вчора за порушення законодавства про масові заходи затримано 523 особи (з них у Мінську - 160). До розгляду в суді справ щодо адміністративних правопорушень в місця тримання затриманих оселені 352 особи", - повідомили в МВС.

Раніше білоруські правозахисники повідомляли, що під час недільних протестів затримали майже 300 демонстрантів.

Також РБК-Україна писало, що відсьогодні, 26 жовтня, у Білорусі оголосили національний страйк. З самого ранку студенти почали виходити на акції протесту, робітники зупиняють роботу підприємств. При цьому у Мінську силовики приступили до розгону протестувальників.

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