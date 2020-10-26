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В Беларуси вчера задержали более 500 участников протеста

Автор: Игорь Литвиненко

В Беларуси в ходе вчерашних протестов силовики задержали 523 демонстрантов. Всего в стране зафиксировали 19 протестных акций.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Акции протеста прошли во всех областных центрах. При этом силовики сообщили о единичных случаях радикальных действий со стороны протестующих. Так, в Минске подожгли автомобильные покрышки, а в Гомеле подожгли киоски.

Также в Гродно и Лиде силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 523 человека (из них в Минске - 160). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 352 лица", - сообщили в МВД.

Ранее белорусские правозащитники сообщали, что во время воскресных протестов задержали почти 300 демонстрантов.

Также РБК-Украина писало, что с сегодняшнего дня, 26 октября, в Беларуси объявили национальную забастовку. С самого утра студенты начали выходить на акции протеста, рабочие останавливают работу предприятий. При этом в Минске силовики приступили к разгону протестующих.

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