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Байден продовжив на рік санкції проти Росії за агресію проти України

Автор: Роман Тверденко

Президент США Джозеф Байден продовжив санкції проти Росії у зв'язку з агресією проти України. Вони будуть діяти щонайменше до 6 березня 2021 року.

Про це сказано в документі з федерального реєстру США.

Своїм розпорядженням Байден продовжив дію різних санкцій, які спочатку були затверджені 6 березня 2014 року і пізніше кілька разів розширювалися.

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Новини України Джозеф БайденСанкції
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