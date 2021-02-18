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Адаптивний карантин. Коли Україну поділять на зони

Новость на русском → Україна, Четвер 18 лютого 2021 12:21
Адаптивний карантин. Коли Україну поділять на зони Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Адаптивний карантин в Україні почне діяти з наступного тижня. Вже з 24 лютого вся країна перейде до "жовтої зони", а потім, враховуючи епідситуацію, регіони можуть перейти до "зеленої", "помаранчевої" або "червоної" зони.

Відповідне рішення Кабмін прийняв на засіданні 17 лютого.

З датою старту нового зонування виникла невелика плутанина. Спочатку в постанові Кабміну, яка виносилася на голосування, була вказана дата 22 лютого. Однак, в ході представлення документу глава МОЗ Максим Степанов уточнив, що Україна повернеться до адаптивного карантину з 24 лютого.

Разом з тим одна з норм набрала чинності вже сьогодні. Мова йде про допуск глядачів на стадіони. Так, сьогодні в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч "Динамо" - "Брюгге", який вперше за довгий час відбудеться з глядачами.

А вже з 24 лютого Україна повністю повернеться до моделі адаптивного карантину. Так, з середи вся країна перейде до "жовтої зони". Сам же карантин в Україні продовжено до 30 квітня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області зафіксовано спалах коронавірусу. Через це в регіоні, вперше в Україні, розгорнуто мобільний COVID-госпіталь. Крім того, з понеділка, 22 лютого, в Івано-Франківській області введуть "червону зону" карантину.

Як повідомив РБК-Україна глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, через тиждень приріст хворих COVID можна очікувати і в Києві. Він також вважає, що Київ буде перебувати в "помаранчевій зоні" весь час адаптивного карантину.

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