Адаптивный карантин. Когда Украину поделят на зоны

Адаптивный карантин в Украине начнет действовать со следующей недели. Уже с 24 февраля вся страна перейдет в "желтую зону", а затем, учитывая эпидситуацию, регионы могут перейти в "зеленую", "оранжевую" или "красную" зоны.

С датой старта нового зонирования возникла небольшая путаница. Изначально в постановлении Кабмина, которое выносилось на голосование, была указана дата 22 февраля. Однако, в ходе представления документа глава Минздрава Максим Степанов уточнил, что Украина вернется к адаптивному карантину с 24 февраля.

Вместе с тем одна из норм вступила в силу уже сегодня. Речь идет о допуске зрителей на стадионы. Так, сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч "Динамо" - "Брюгге", который впервые за долгое время пройдет со зрителями.

А уже с 24 февраля Украина полностью вернется к модели адаптивного карантина. Так, со среды вся страна перейдет в "желтую зону". Сам же карантин в Украине продлен до 30 апреля.