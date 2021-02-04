Адаптивний карантин: Київ буде постійно в "помаранчевій зоні"

Київ при переході на адаптивний карантин в Україні буде постійно в "помаранчевій зоні". На це впливають відразу кілька факторів.

Про це в ефірі "Україна 24" розповів начальник управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан.

За його словами, наступного тижня в Києві на підставі останніх даних визначать ефективність локдауну.

"Будемо бачити показники по Києву. Сьогодні ми можемо говорити про те, що місто Київ постійно перебуватиме в "помаранчевій зоні", тому що мегаполіс і в ньому велика кількість організованих колективів", - зазначив Рубан.

Нагадаємо, раніше Рубан заявив, що посилені протиепідемічні заходи у зв'язку з COVID-19 діятимуть до весни 2022 року.

РБК-Україна писало, що найближчим часом Кабмін розгляне введення адаптивного карантину з розподілом країни на чотири зони, у кожній з яких є свої обмеження. Чим краща епідемічна ситуація в регіоні, тим м'якші заборони. Основні обмеження - обов'язковий масковий режим, особливості роботи громадського транспорту в залежності від зони і робота бізнесу.