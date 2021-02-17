Адаптивний карантин 2.0. Як і коли Україну будуть ділити на зони: що заборонять

Про те, що буде заборонено і як буде проводитись розподіл по зонах, в матеріалі РБК-Україна.
Зелений, жовтий і помаранчевий рівні встановлюються за результатами щоденної оцінки відповідних ознак епідеміологічної небезпеки.
Зелений рівень встановлює на всій території країни у разі, коли:
рівень захворюваності на грип та ГРВІ на території країни не менше ніж у 13 регіонах не перевищує 50% від епідпорогу;
коефіцієнт виявлення випадків COVID (методом ПЛР і за визначенням антигену) менше ніж 5%.
В жовтій зоні забороняється:
в громадських будівлях і спорудах, громадському транспорті без надягнутих масок;
знаходиться на вулиці без документів, що підтверджують особу;
самостійно залишати місця самоізоляції та обсервації;
перетинання кордону іноземцями або особами без громадянства без наявності поліса страхування, який певних груп;
проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних та інших) заходів (в тому числі з розміщенням стоячи) при участі більше однієї людини на 4 квадратних метри (якщо захід проходить на відкритому повітрі) або заповнений більш ніж на 50% (якщо проходить у закритому приміщенні);
дозволено проведення професійних спортивних матчів ігрових команд з глядачами (заповненість не більше 50%);
відвідування кінотеатрів та інших закладах культури із заповненістю залів більш ніж 50% (розміщення здійснюється у шаховому порядку);
перевезення пасажирів в транспорті в кількості більшій, ніж місць для сидінь;
проведення дискотек, робота нічних клубів, діяльність ресторанів і кафе щодо організації святкових заходів і банкетів;
робота з 24 до 7 ранку громадського харчування;
розміщення відвідувачів у ресторанах і кафе повинно здійснюватися не більш ніж 4 людини за одним столом і на відстані не менше 2 метрів між столами;
хостелів;
відвідування установ освіти, якщо на самоізоляції знаходиться понад 50% персоналу та учнів;
проведення масових заходів у школах та університетів у присутності глядачів;
проведення планових госпіталізацій, крім надання допомоги вагітним, онкохворим, паліативної допомоги в стаціонарних умовах і закладах національного рівня, проведення інших невідкладних і термінових госпіталізацій;
діяльність спортивних та фітнес клубів, які не забезпечують розміщення відвідувачів у кількості одна людина на 10 кв.м;
відвідування сторонніми закладів соцзахисту.
Помаранчева зона є попереджувальним рівнем, який свідчить про ускладнення епідситуації. Помаранчевий рівень застосовується у разі появи одного з даних ознак:
перевищено епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ;
завантаженість лікарняних ліжок більш ніж 65%;
кількість тестувань на COVID-19 протягом 7 днів менше ніж 300 на 100 тисяч населення;
кількість госпіталізацій понад 60 на 100 тисяч населення протягом 7 днів;
коефіцієнт виявлення COVID-19 більше ніж 20%;
збільшення загального числа госпіталізацій більш ніж на 50% за тиждень
Червоний рівень застосовується у разі наявності наступних ознак протягом трьох днів поспіль:
завантаженість лікарняних ліжок більш ніж 65%;
кількість тестувань на 100 тисяч населення менше ніж 300;
кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID більше ніж 60.
Червона зона встановлюється протягом 48 годин після настання підстав для її введення. У червоній зоні заборонено: