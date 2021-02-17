Кабмін сьогодні продовжить карантин і поверне зони

Кабінет міністрів сьогодні на засіданні уряду планує продовжити карантин. Також будуть введені карантинні зони.

Це питання винесено на засідання уряду , яке відбудеться 17 лютого о 13:00.

У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що в Україні вдалося досягти стабілізації ситуації з поширенням коронавірусу. У зв'язку з цим планується введення адаптивного карантину.

Зокрема, будуть введені "зелена", "жовта", "помаранчева" і "червона" карантинні зони.

Також планують продовжити карантин у країні до 30 квітня.