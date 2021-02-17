Адаптивный карантин 2.0. Как и когда Украину будут делить на зоны: что запретят

Кабинет министров сегодня планирует принять постановление о введении адаптивного карантина в Украине. Новые карантинные зоны начнут действовать с 22 февраля.
О том, что будет запрещено и как будет проводиться распределение по зонам, в материале РБК-Украина.
Зеленый, желтый и оранжевый уровни устанавливаются по результатам ежедневной оценки соответствующих признаков эпидемиологической опасности.
Зеленый уровень устанавливает на всей территории страны в случае, когда:
уровень заболеваемости на грипп и ОРВИ на территории страны не менее чем в 13 регионах не превышает 50% эпидпорога;
коэффициент выявления случаев COVID (методом ПЦР и по определению антигена) меньше 5%.
В желтой зоне запрещается:
находится в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых масок;
находится на улице без документов, подтверждающих личность;
самостоятельно покидать места самоизоляции и обсервации;
пересечение границы иностранцами или лицами без гражданства без наличия полиса страхования, который определенных групп;
проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных и прочих) мероприятий (в том числе с размещением стоя) при участии более одного человека на 4 квадратных метра (если мероприятие проходит на открытом воздухе) или заполнено более чем на 50% (если проходит в закрытом помещении);
разрешено проведение профессиональных спортивных матчей игровых команд со зрителями (заполненность не более 50%);
посещение кинотеатров и других заведениях культуры с заполненностью залов более чем 50% (размещение осуществляется в шахматном порядке);
перевозка пассажиров в транспорте в количестве большем, чем мест для сидений;
проведение дискотек, работа ночных клубов, деятельность ресторанов и кафе по организации праздничных мероприятий и банкетов;
работа с 24 до 7 утра общепитов;
размещение посетителей в ресторанах и кафе должно осуществляться не более чем 4 человека за одним столом и на расстоянии не менее 2 метров между столами;
хостелов;
посещение учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% персонала и учеников;
проведение массовых мероприятий в школах и университетов в присутствии зрителей;
проведение плановых госпитализаций, кроме оказания помощи беременным, онкобольным, паллиативной помощи в стационарных условиях и заведениях национального уровня, проведения других неотложных и срочных госпитализаций;
деятельность спортивных и фитнес клубов, которые не обеспечивают размещение посетителей в количестве один человек на 10 кв. м;
посещение посторонними заведений соцзащиты.
Оранжевая зона является предупредительным уровнем, который свидетельствует об осложнении эпидситуации. Оранжевый уровень применяется в случае появления одного из данных признаков:
превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ;
загруженность больничных коек более чем 65%;
количество тестирований на COVID-19 на протяжении 7 дней менее чем 300 на 100 тысяч населения;
количество госпитализаций более 60 на 100 тысяч населения на протяжении 7 дней;
коэффициент выявления COVID-19 более 20%;
увеличение общего числа госпитализаций более чем на 50% за неделю.
Красный уровень применяется в случае наличия следующих признаков на протяжении трех дней подряд:
загруженность больничных коек более чем 65%;
количество тестирований на 100 тысяч населения менее 300;
количество госпитализаций пациентов с COVID более 60.
Красная зона устанавливается на протяжении 48 часов после наступления оснований для ее введения. В красной зоне запрещено: