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Більше 30 годин снігопаду: у Києві утворився транспортний колапс

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві снігопад триває більше 30 годин. Розчищене швидко засипає знову, на дорогах міста утворився транспортний колапс.

Про це повідомляє прес-служба "Київавтодору".

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Повідомляється, що 459 одиниць спецтехніки очищали Київ від снігу вночі. Разом з сильним снігопадом були вітер та хуртовина.

"Через те, що опади не припиняються, розчищені дороги й тротуари швидко засипає знову. Тож, проводимо прибирання снігу повторно", - повідомили в "Київавтодорі".

Фото: снігопад у Києві (facebook.com/kievavtodor)

За прогнозами снігопад триватиме і в середу. Киян просять не використовувати власні авто під час снігопаду, а також не лишати машини на узбіччях, крайніх смугах доріг і тротуарах.

Зазначимо, що за даними карти Google Maps, у місті утворився транспортний колапс. На вулицях міста значні затори, зокрема на проспекті Перемоги, проспекті Степана Бандери, Голосіївському проспекті, на Подолі, на Оболоні, а також в центрі міста.

Ускладнено рух транспорту на мосту Патона та південному мосту.

Нагадаємо, в Україні розгорнуто майже 5 тисяч пунктів обігріву в регіонах. У Києві працюють понад 30 таких пунктів.

Зазначимо, в Україні через негоду без світла залишились 273 населених пунктів.

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