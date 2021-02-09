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Более 30 часов снегопада: в Киеве образовался транспортный коллапс

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве снегопад продолжается более 30 часов. Расчищенное быстро засыпает снова, на дорогах города образовался транспортный коллапс.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

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Сообщается, что 459 единиц спецтехники очищали Киев от снега ночью. Вместе с сильным снегопадом были ветер и метель.

"Из-за того, что осадки не прекращаются, расчищенные дороги и тротуары быстро засыпает снова. Поэтому, проводим уборку снега повторно", - сообщили в "Киевавтодоре".

Фото: снегопад в Киеве (facebook.com/kievavtodor)

По прогнозам, снегопад продолжится и в среду. Киевлян просят не использовать собственные авто во время снегопада, а также не оставлять машины на обочинах, крайних полосах дорог и на тротуарах.

Отметим, что по данным карты Google Maps, в городе образовался транспортный коллапс. На улицах города значительные пробки, в частности на проспекте Победы, проспекте Степана Бандеры, Голосеевском проспекте, на Подоле, на Оболони, а также в центре города.

Затруднено движение транспорта на мосту Патона и южном мосту.

Напомним, в Украине развернут почти 5 тысяч пунктов обогрева в регионах. В Киеве работают более 30 таких пунктов.

Отметим, в Украине из-за непогоды без света остались 273 населенных пунктов.

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