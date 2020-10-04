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Вірменська армія обстріляла Гянджі, є жертва і постраждалі

Автор: РБК-Україна

Збройні сили Вірменії обстріляли населений пункт Гянджі. В результаті ракетного удару загинула одна людина, ще четверо мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомляє Міністерство оборони і Міністерство закордонних справ Азербайджану.

В результаті обстрілу постраждала цивільна інфраструктура та давні історичні споруди.

"В результаті ракетного удару вірменської армії з Гянджі - другому за величиною місту Азербайджану, розташованому в 60 км від кордону з Вірменією, загинула 1 мирний житель, 4 отримали поранення. Місту завдано значної шкоди", - повідомили в МЗС.

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Відзначимо, що Гянджі є другим за величиною містом в Азербайджані.

Фото: обстріл Гянджі (mod.gov.az)

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав умову, при якому Вірменія готова почати переговори з Азербайджаном з врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі.

Крім того, у Вірменії заявили, що готові обговорити питання введення російських миротворців в Нагорний Карабах.

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