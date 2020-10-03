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Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ в Нагірний Карабах

Новость на русском → Єреван, Субота 03 жовтня 2020 21:56
Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ в Нагірний Карабах Фото: Нікол Пашинян (facebook.com / nikol.pashinyan)
Автор: Дмитро Левицький

Вірменія готова до обговорення питання введення російських миротворців в Нагірний Карабах, де тривають бойові дії з Азербайджаном. Введення миротворців можуть обговорити в рамках Мінської групи ОБСЄ.

Про це заявив вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera.

"Такі питання можуть бути обговорені в ширшому контексті в рамках Мінської групи ОБСЄ", - наголосив він.

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Опубліковано Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան Субота, 3 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, цього тижня у Нагірному Карабасі поновилися бойові дії між Вірменією та Азербайджаном. Азербайджанські війська перейшли у наступ з метою припинення вірменської окупації. У Єревані наступ Азербайджану назвали оголошенням війни всьому вірменському народові.

Як писало РБК-Україна, Пашинян назвав умову, за якої Вірменія готова почати переговори з Азербайджаном щодо врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі.

Водночас президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Баку ніколи не відмовлялося від переговорів з Єреваном, а відповідальність за зрив переговорного процесу лежить на Пашиняні.

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