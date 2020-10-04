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Армянская армия обстреляла Гянджи, есть жертва и пострадавшие

Автор: РБК-Украина

Вооруженные силы Армении обстреляли населенный пункт Гянджи. В результате ракетного удара погиб один человек, еще четверо мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает Министерство обороны и Министерство иностранных дел Азербайджана.

В результате обстрела пострадала гражданская инфраструктура и древние исторические постройки.

"В результате ракетного удара армянской армии по Гяндже - второму по величине городу Азербайджана, расположенному в 60 км от границы с Арменией, погиб 1 мирный житель, 4 получили ранения. Городу нанесен значительный ущерб", - сообщили в МИД.

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Отметим, что Гянджи является вторым по величине городом в Азербайджане.

Фото: обстрел Гянджи (mod.gov.az)

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие, при котором Армения готова начать переговоры с Азербайджаном по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Кроме того, в Армении заявили, что готовы обсудить вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

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Новости Украины обстрелАрменияАзербайджанНагорный Карабах