Опубліковано санкції проти Білорусі: їх запроваджено проти 44 осіб

Європейські санкції проти Білорусі офіційно опубліковано. Загалом вони введені проти 44 білоруських чиновників.

Відповідний санкційний список опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

Отметим, Євросоюз не став запроваджувати новий санкційний механізм проти Білорусі. До існуючого списку просто внесли ще 40 осіб. До цього в чорному списку були чотири фізичні особи.

Під європейські санкції потрапили:

міністр внутрішніх справ Юрій Караєв

заступники голови МВС Геннадій Казакевич, Олександр Барсуков, Сергій Хоменко, Юрій Назаренко

командувач ОМОНу Дмитро Балаба

голова ЦВК Лідія Єрмошина

колишній генпрокурор Олександр Конюк

колишній голова КДБ Валерій Вакульчик

Крім того, санкції поширюються на керівництво силових відомств у регіонах Білорусі та інших членів Центрвиборчкому.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ЄС не вніс президента Білорусі Олександра Лукашенка до списку санкцій, так як це означало б відмову від діалогу. За його словами, Брюссель сподівається, що Лукашенко розпочне діалог і звільнить політв'язнів.

Також повідомлялося, що у відповідь Білорусь пригрозила ЄС розривом дипломатичних відносин і ввела свої санкції.