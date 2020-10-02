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Опубліковано санкції проти Білорусі: їх запроваджено проти 44 осіб

Новость на русском → Брюссель, П'ятниця 02 жовтня 2020 16:35
Опубліковано санкції проти Білорусі: їх запроваджено проти 44 осіб Фото: ЄС ввів санкції проти Білорусі (flickr com libereurope)
Автор: РБК-Україна

Європейські санкції проти Білорусі офіційно опубліковано. Загалом вони введені проти 44 білоруських чиновників.

Відповідний санкційний список опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

Отметим, Євросоюз не став запроваджувати новий санкційний механізм проти Білорусі. До існуючого списку просто внесли ще 40 осіб. До цього в чорному списку були чотири фізичні особи.

Під європейські санкції потрапили:

  • міністр внутрішніх справ Юрій Караєв
  • заступники голови МВС Геннадій Казакевич, Олександр Барсуков, Сергій Хоменко, Юрій Назаренко
  • командувач ОМОНу Дмитро Балаба
  • голова ЦВК Лідія Єрмошина
  • колишній генпрокурор Олександр Конюк
  • колишній голова КДБ Валерій Вакульчик

Крім того, санкції поширюються на керівництво силових відомств у регіонах Білорусі та інших членів Центрвиборчкому.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ЄС не вніс президента Білорусі Олександра Лукашенка до списку санкцій, так як це означало б відмову від діалогу. За його словами, Брюссель сподівається, що Лукашенко розпочне діалог і звільнить політв'язнів.

Також повідомлялося, що у відповідь Білорусь пригрозила ЄС розривом дипломатичних відносин і ввела свої санкції.

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