Ситуація на Кавказі: Азербайджан і Вірменія звинувачують один одного в обстрілах

Між Азербайджаном і Вірменією триває військовий конфлікт в Нагірному Карабасі. Сторони звинувачують один одного в обстрілах.

Про це повідомляє агентство APA.

Міноборони Азербайджану заявило про ракетний обстріл країни з території Вірменії.

"5 жовтня в ранкові години технічні засоби радіолокаційних систем сил протиповітряної оборони Азербайджану зареєстрували пуск ракет по території Азербайджану зі стартових позицій, розташованих на території Джермукского, Кафанского і Бердського районів Вірменії" - йдеться в заяві.

Також азербайджанська сторона заявила про обстріл з вірменської сторони міст Бейлаган, Барда та Тертер.

У свою чергу, Міноборони Вірменії звинуватило Азербайджан в обстрілі міста Степанакерт засобами "Смерч" і "Полонез", а також турецькою T-300 Kasirga.

За даними Азербайджану, з початку нової ескалації в невизнаної Нагірно-Карабахської республіки з азербайджанської сторони загинули 24 мирних жителя, поранений 121.

А Нагірно-Карабаська республіка повідомляє про новий наступ Азербайджану.

Нагадаємо, Азербайджан заявив про можливість обговорення питання введення російських миротворців в Нагірний Карабах.

У той же час у Кремлі назвали умову для введення російських миротворців в зону нагірно-карабахського конфлікту.