ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ситуация на Кавказе: Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах

Новина українською → Нагорный Карабах, Понедельник 05 октября 2020 10:51
Ситуация на Кавказе: Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах Фото: ситуация в Нагорном Карабахе (facebook.nkrmil)
Автор: Анастасия Рокитна

Между Азербайджаном и Арменией продолжается военный конфликт в Нагорном Карабахе. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

Об этом сообщает агенство APA.

Минобороны Азербайджана заявило о ракетном обстреле страны с территории Армении.

"5 октября в утренние часы технические средства радиолокационных систем сил противовоздушной обороны Азербайджана зарегистрировали пуск ракет по территории Азербайджана со стартовых позиций, расположенных на территории Джермукского, Кафанского и Бердского районов Армении", - говорится в заявлении.

Также азербайджанская сторона заявила об обстреле с армянской стороны городов Бейлаган, Барда и Тертер.

В свою очередь, Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле города Степанакерт средствами "Смерч" и "Полонез", а также турецкой T-300 Kasirga.

По данным Азербайджана, с начала новой эскалации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике с азербайджанской стороны погибли 24 мирных жителя, ранен 121.

А Нагорно-Карабахская республика сообщает о новом наступлении Азербайджана.

Напомним, Азербайджан заявил о возможности обсуждения вопроса введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

В то же время в Кремле назвали условие для ввода российских миротворцев в зону нагорно-карабахского конфликта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Азербайджан Армения война Нагорный Карабах
NEWS
Азербайджан просит Украину не допустить выезда этнических армян в Карабах
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Азербайджан просит Украину не допустить выезда этнических армян в Карабах
DAILY
Игорь Клименко: В Киеве зарплата полицейского ниже, чем у охранника в супермаркете
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Игорь Клименко: В Киеве зарплата полицейского ниже, чем у охранника в супермаркете