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Пашинян про участь Росії в боях в Карабаху: це можливо, але за певних умов

Новость на русском → Єреван, Неділя 04 жовтня 2020 19:40
Пашинян про участь Росії в боях в Карабаху: це можливо, але за певних умов Фото: Нікол Пашинян та Володимир Путін (facebook.com / nikol pashinyan)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не виключає застосування російських сил, які перебувають на території країни, у конфлікті з Азербайджаном. Однак залучення російських військ можливе лише за певних умов.

Про це він розповів в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

За словами Пашиняна, Єреван має договір з Москвою про застосування спільної системи протиповітряної оборони, в якому чітко визначено випадки, у яких російські військовослужбовці з бази №102 можуть застосовуватися для безпеки Вірменії.

"Договір передбачає певні випадки. Я впевнений, що Росія виконає свої контрактні зобов'язання, якщо такі випадки виникнуть", - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні глава російського МЗС Сергій Лавров заявив про готовність РФ сприяти врегулюванню конфлікту в Нагірному Карабасі, але виключно в рамках Мінської групи ОБСЄ.

Крім того, вчора Пашинян заявив про можливість обговорення питання введення російських миротворців в Нагірний Карабах.

Водночас у Кремлі назвали умову для введення російських миротворців у зону нагірно-карабаського конфлікту.

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