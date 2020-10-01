Через пожежі в Луганській області пошкоджено 250 будинків

В результаті масштабних пожеж у Луганській області пошкоджено 250 будинків. Рятувальники евакуювали 120 чоловік.
Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За попередніми даними пошкоджені будинки в таких населених пунктах: Воронове -70, Сиротине - 64, Метьолкіне - 30, Муратове - 26, Капітанове - 20, Осколонівка - 20, Кряківка - 2, Трьохізбенка - 2.
Евакуація проводилася з Муратового - 35 осіб, Воронового - 40, Сиротиного - 25, Осколонівки - 20.
Зараз залишаються три основні осередки пожеж:
Раніше РБК-Україна писало, що уряд виділить кошти для допомоги постраждалим в результаті масштабних пожеж в Луганській області.
Нагадаємо, масштабні пожежі в Луганській області спалахнули ввечері 30 вересня. В результаті пожеж вже загинули 5 осіб, 10 - госпіталізовано.
Також повідомлялось, що правоохоронці відкрили вже 7 кримінальних справ через пожежі в Луганській області.