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Из-за пожаров в Луганской области повреждены 250 домов

Автор: Игорь Литвиненко

В результате масштабных пожаров в Луганской области повреждены 250 домов. Спасатели эвакуировали 120 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным повреждены дома в таких населенных пунктах: Вороново -70, Сиротино - 64, Метелкино - 30, Муратово - 26, Капитаново - 20, Осколоновка - 20, Кряковка - 2, Трехизбенка - 2.

Эвакуация проводилась из Муратово - 35 человек, Вороново - 40, Сиротино - 25, Осколоновка - 20.

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Сейчас остаются три основных очага пожаров:

  • населенные пункты Байдовка и Половинкино (Старобельский район);
  • между селами Песчаное, Нижнетеплое, Артема (Станично-Луганский район);
  • вблизи Трехизбенки (Новоайдарский район).

Ранее РБК-Украина писало, что правительство выделит средства для помощи пострадавшим в результате масштабных пожаров в Луганской области.

Напомним, масштабные пожары в Луганской области вспыхнули вечером 30 сентября. В результате пожаров уже погибли 5 человек, 10 - госпитализированы.

Также сообщалось, что правоохранители открыли уже 7 уголовных дел из-за пожаров в Луганской области.

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