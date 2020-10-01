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Кабмін виділить допомогу постраждалим від пожеж у Луганській області

Новость на русском → Луганська область, Четвер 01 жовтня 2020 10:36
Кабмін виділить допомогу постраждалим від пожеж у Луганській області Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Уряд виділить кошти для допомоги постраждалим в результаті масштабних пожеж у Луганській області. Кошти будуть виділені з резервного фонду держбюджету.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

За його словами, зараз встановлюється сума збитку в результаті пожеж.

"Очікуємо оперативних розрахунків від Луганської обласної військово-цивільної адміністрації і ДСНС. Зараз важливо якомога швидше допомогти людям", - написав Шмигаль.

Ситуацію з гасіння лісової пожежі в Луганській області сьогодні розгляне комісія ТЕБ та НС.

Нагадаємо, масштабні пожежі в Луганській області спалахнули ввечері 30 вересня. Внаслідок пожеж вже загинуло 5 осіб, 10 - госпіталізовано.

Як повідомляло РБК-Україна, правоохоронці відкрили вже 7 кримінальних справ через пожежі в Луганській області.

Також повідомлялося, що пожежі несуть загрозу 22 населеним пунктам Луганської області. Зараз вогонь гасять у Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах.

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