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У Луганській області локалізували один із осередків пожеж

Автор: Дмитро Левицький

У Луганській області ввечері 2 жовтня рятувальники локалізували один з осередків пожеж. Осередок пожежі локалізували на загальній площі 2,6 тисячі гектарів.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, станом на 20:00 локалізовано осередок пожежі поблизу населених пунктів Муратове, Капітанове та Трьохізбенка в Луганській області.

Зазначимо, цього тижня в Луганській області спалахнули масштабні пожежі. Поліція вже відкрила 10 кримінальних проваджень через пожежі.

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Серед версій виникнення пожеж: загоряння внаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків, умисний підпал та необережне поводження з вогнем.

Нагадаємо, сьогодні ввечері почалася евакуація села в Кормянскому районі Луганської області. Людей похилого віку та лежачих перевезуть до Новоастраханської лікарні.

Як писало РБК-Україна, до гасіння пожеж в Луганській області залучили пожежний потяг, який гасить вогонь вздовж лінії розмежування.

Раніше повідомлялося, що ситуація з пожежами в Луганській області контрольована.

Додамо, в поліції Луганської області назвали кількість загиблих, постраждалих та зниклих безвісти в результаті пожеж.

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