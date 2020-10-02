В Луганской области локализовали один из очагов пожаров

В Луганской области вечером 2 октября спасатели локализовали один из очагов пожаров. Очаг пожара локализовали на общей площади 2,6 тысячи гектаров.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, по состоянию на 20:00 локализован очаг пожара вблизи населенных пунктов Муратово, Капитаново и Трехизбенка в Луганской области.

Отметим, на этой неделе в Луганской области вспыхнули масштабные пожары. Полиция уже открыла 10 уголовных производств из-за пожаров.

Среди версий возникновения пожаров: возгорание в результате обстрела со стороны пророссийских боевиков, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.

Напомним, сегодня вечером началась эвакуация села в Кормянскому районе Луганской области. Людей пожилого возраста и лежачих перевезут в Новоастраханскую больницу.

Как писало РБК-Украина, к тушению пожаров в Луганской области привлекли пожарный поезд, который гасит огонь вдоль линии разграничения.

Ранее сообщалось, что ситуация с пожарами в Луганской области контролируемая.

Добавим, в полиции Луганской области назвали количество погибших, пострадавших и пропавших без вести в результате пожаров.